РИАМО - 27 апр. Дорожные службы начали перенастраивать светофоры и менять порядок движения на 150 проблемных участках дорог Подмосковья, где для улучшения ситуации с пробками не требуются капитальные работы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и развития дорожной инфраструктуры Московской области.

На портале «Добродел» до 30 июня проходит голосование за проблемные места на дорогах Подмосковья. Выявлено около 450 мест заторов на областных дорогах. Более 300 из них требуют капитальных работ, а в 150 местах проблему можно решить быстро - перенастроить или заменить светофоры, разработать новые схемы движения, выполнить обустройство поворотных карманов, провести локальные расширения на перекрестках и переразметку дорог.

«Мероприятия проведут более чем в 20 муниципалитетах, в том числе в Химках, Мытищах, Красногорске», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Реализация проекта началась в Лыткарине, где причинами пробок являлись транзитный транспорт с трассы М-5 «Урал» и некорректная работа светофоров на перекрестках на ул. Парковой. В центре города ограничили транзит и сократили время поворота на М-5, провели разговоры с грузовыми компаниями о недопущении выезда техники в часы-пик. Также увеличено время поворота с ул. Степана Степанова в утренние часы пик, а у ТЦ «Весна» на пересечении с ул. Спортивной отключили светофор.

В Ленинском округе мероприятия провели на выездах из жилых комплексов. В ЖК «Пригород Лесное» обустроили выделенную полосу для выезда общественного транспорта, на Володарском шоссе установили светофор, а для контроля соблюдения ПДД — комплекс фотовидеофиксации.

На выезде из ЖК «Восточное Бутово»: устроили переходно-скоростные полосы, модернизировали работу светофора на пересечении Расторгуевского шоссе с ул. Крымской. Время выезда из жилых комплексов в утренний час пик сократилось.

В районе ЖК «Государев дом» убрали искусственные неровности перед светофором на перекрестке с ул. Сухановской, из-за чего скорость потока увеличилась, длина затора сократилась на 20%, а водители стали экономить по 2-3 минуты.

В округе Мытищи в деревне Беляниново сделали круговое движение на пересечении Осташковского и ул. Центральной и сократили время проезда на 5-7 минут. Ожидается, что новая схема ликвидирует пробку, которая образуется на перекрестке в час пик.

В Серпухове перенастроили светофор при выезде из дер. Старые Кузьменки на Старосимферопольское шоссе. Стрелка теперь постоянно горит направо для оптимизации движения.

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