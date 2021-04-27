РИАМО - 27 апр. ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» продолжает выезды в подмосковные центры госуслуг и консультирует жителей по вопросам погребения и похоронного дела, на этой неделе такие встречи пройдут в Лыткарине и Волоколамском округе, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Выезд в МФЦ в Волоколамске на ул. Революционная, д. 3 пройдет 27 апреля. Встреча в Лыткарине пройдет 29 апреля в МФЦ по адресу: квартал 3А, д. 9. Аналогичные консультации уже прошли Королеве, Дубне и Красногорске.

«На такой встрече у любого человека есть возможность лично задать свой вопрос и получить бесплатный квалифицированный ответ компетентного лица», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

На выездах работники центра объясняют гражданам, куда нужно обращаться с целью оформления документов и получения социального пособия, а также материальной помощи на погребение, какие изменения есть в законодательстве региона в сфере погребения и похоронного дела, как правильно заменить надмогильное сооружение и ограждение места захоронения.

Если во время встречи гражданину не удается задать вопрос консультантам, то у него есть возможность сделать это на сайте посредством кнопки «Задать вопрос», по круглосуточному номеру телефона: +7 (498) 568 99 99 или ознакомиться с рубрикой «Часто задаваемые вопросы».