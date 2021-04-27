РИАМО - 27 апр. Департамент здравоохранения Москвы уволил главного врача ГКБ им. Иноземцева Александра Митичкина после инцидента с пожилой пациенткой, над которой издевались медработники, сообщает пресс-служба департамента.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором медсестры больницы им. Иноземцева издеваются над женщиной. Медсестры кричат на нее, ругаются матом и бьют.

«В больнице были незамедлительно проведены мероприятия внутреннего контроля. Действия сотрудников являются недопустимыми и порочащими честь как медицинской организации, так городской системы здравоохранения в целом. Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы», - сказали в пресс-службе.

В департаменте готовы содействовать правоохранителям при проверке данного нарушения.

Митичкин занимал этот пост с 2012 года.

Следователи возбудили уголовное дело после данного инцидента.

Видео издевательств над пожилой женщиной в московской больнице>>