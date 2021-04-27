РИАМО - 27 апр. В рамках столичного проекта «Парк Яуза» в пойме реки Чермянки создадут экотропу на сваях протяженностью порядка 4 км, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благосутройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что на сегодняшний день ведутся работы по инженерной подготовке к благоустройству территории в пойме реки. Там создадут самый длинный экопарк в Европе.

«На участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова река протекает около жилой застройки районов Отрадное и Южное Медведково, но не везде есть возможность подойти к воде или перейти на другую сторону. Поэтому было принято решение сделать экотропу на сваях», - сказал Бирюков.

По его словам, экотропа будет проходить вдоль всего участка реки и свяжет между собой два городских района. Маршрут пройдет по обоим берегам Чермянки, для перехода построят восемь мостиков.

Он добавил, что рабочие уже завершают устройство свайного основания.

«Ведется монтаж винтовых свай, параллельно с помощью металлокаркаса формируется конструктив экотропы. Затем конструкцию обошьют досками из древесины хвойных пород и установят поручни», — отметил заммэра.

Он пояснил, что устройство маршрута на сваях позволяет обойтись без разрытий, земля под экотропой остается почти нетронутой.

С дорожками в парке экотропа будет связана с помощью девяти спусков-подъемов. Также на маршруте оборудуют семь смотровых площадок разных размеров. Часть из них будет с навесами-павильонами.

На маршруте запланировано установить лавочки, урны, информационные таблички с описанием животных, обитающих на данной территории. Также там высадят краснокнижные растения.

Завершить работы планируется к осени текущего года.

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