РИАМО - 26 апр. В первом квартале 2021 года 66% ДТП на железнодорожных переездах Московской железной дороги произошло в выходные и праздничные дни, сообщает пресс-служба МЖД.

Основная причина аварий – нарушение водителями правил дорожного движения.

Всего за три месяца этого года произошло девять ДТП, что сравнимо с аналогичным периодом допандемийного 2019 года (девять ДТП), но больше, чем в 2020 году (три ДТП).

Четыре столкновения автомобилей с подвижным составом из девяти случилось в Подмосковье, по два в Брянской и Рязанской областях, одно – в Тульской. Не было ДТП на переездах Москвы, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областей.

Для повышения уровня безопасности движения на МЖД постоянно проводится работа по ремонту железнодорожных переездов. Так, в 2021 году запланировано выполнить капремонт на 11 переездах, провести асфальтировку дорожного покрытия на 417 переездах, на 10 установить, а на 5 заменить заградительные устройства.

Водителей призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.