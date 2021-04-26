РИАМО - 26 апр. В 13 парках Москвы можно покататься на скейтбордах, самокатах, роликах и BMX, там уже открыли скейт-сезон, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Современные скейт-площадки находится в Парке Горького, парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Садовники», «Красная Пресня», сквере по Олонецкому проезду и других.

В «Сокольниках» можно кататься даже в плохую погоду. Площадка разделена на две зоны. Первая, на которой есть фигуры из фанеры, находится под навесом, вторая, на которой сделаны конструкции для прыжков, — под открытым небом. Здесь можно покататься на скейтах, роликах, BMX и самокатах. Площадка работает с 09:00 до 23:00.

В парке «Садовники» скейт-площадка построена полностью из бетона. На ней могут заниматься начинающие роллеры, райдеры и скейтеры, а также опытные спортсмены. Здесь установлены фигуры разной высоты и сложности. Площадка открыта круглосуточно.

Еще одна круглосуточная скейт-площадка расположена в парке «Ходынское поле» (возле станции метро «ЦСКА»). На ней можно найти набор классических фигур для выполнения трюков. А еще там установлены рейлы, мини-рампы, разгонки разной высоты, грани и наклонные перила.

1 мая в зоне отдыха «Левобережье» откроется роллердром. Любителей роликов ждут рампы, разгонки, наклонные перила и другие фигуры для выполнения трюков. Площадка находится около входа в парк со стороны Прибрежного проезда. Она будет работать с 07:00 до 22:00.