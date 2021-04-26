РИАМО - 26 апр. На железнодорожной станции Реутово Горьковского направления МЖД мужчина попал под поезд, его доставили в больницу, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Предполагается, что причиной случившегося стало несоблюдение правил безопасности на железной дороге.

На месте инцидента работают сотрудники транспортной полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В транспортной полиции напомнили о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железной дороги.