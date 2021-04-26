РИАМО - 26 апр. От Московской области во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства принимает участие 251 территория, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В понедельник по всей стране стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Вовлечение жителей – важнейшая составляющая формирования комфортной городской среды. Участие молодежи в этом процессе особенно важно, так как им жить и растить детей в этих городах», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

По его словам, чем больше людей примет участие в благоустройстве своих городов, тем комфортней и уютней они будут становиться.

На протяжении пяти недель, до 30 мая, на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте госуслуг каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию. Всего на голосование выставлено порядка 6 тыс. объектов.