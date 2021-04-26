РИАМО - 26 апр. Жители Московской области смогут удобно и быстро оформить жилые и садовые дома в рамках дачной амнистии до 1 марта 2026 года, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил сделать эту процедуру максимально простой, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Тема дачной амнистии уже много лет продолжает быть актуальной. Наша задача - помочь собственникам оформить свои законные права на жилые и садовые дома, чтобы люди могли их зарегистрировать без проблем. И здесь важна работа БТИ и Росреестра. Отмечу городские округа Раменский, Домодедово, Солнечногорск, Одинцово, Ступино - они нуждаются в дополнительном внимании в этом вопросе», — сказал Воробьев.

В настоящее время 65% всей жилой недвижимости в регионе – дачи и частные дома. Больше 300 тыс. из них - без регистрации. Их владельцы не могут осуществлять сделки, прописаться или подключить газ.

Большинство собственников, боясь бумажной волокиты, не торопятся оформлять свои дома. Между тем, для регистрации необходимы всего три документа: правоустанавливающий документ на земельный участок, техплан на объект, подготовленный кадастровым инженером, и заполненная декларация. Документы можно подать в Росреестр любым удобным способом - через МФЦ или, если у заявителя есть электронная подпись (ЭЦП), через сайт Росреестра rosreestr.gov.ru.

Закон четко регламентирует, какие дома можно строить на участках. Здание должно соответствовать параметрам жилого дома, определенным Градостроительным кодексом. Дом - не выше 20 м и 3 надземных этажей.

«Нам очень часто задают вопрос о том, какие именно объекты нужно и можно зарегистрировать по дачной амнистии. По закону, регистрации подлежат все капитальные строения. Это дома и постройки, которые возведены на любом типе фундамента, и их нельзя перенести на другое место без разрушения или потери качественных характеристик», —отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она пояснила, что к таким постройкам относятся капитальные жилые и садовые дома, а также нежилые строения - гаражи, бани, хозпостройки с фундаментом.

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