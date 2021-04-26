РИАМО - 26 апр. Обвинение в совершении развратных действий по отношению к 13-летней девочке на юго-востоке столицы предъявлено 22-летнему молодому человеку, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, 24 апреля он пристал к 13-летней девочке и совершил развратные действия в подъезде жилого дома в ЮВАО. Потерпевшая оказала активное сопротивление, убежала, рассказала о случившемся родителям, которые обратились в полицию.

Личность злоумышленника установили в короткий срок – он арендовал жилье в том же подъезде. Его причастность подтверждается материалами дела, допросами свидетелей и потерпевшей, а также записью камеры наблюдения в подъезде.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В ближайшее время для фигуранта будет избираться мера пресечения. Расследование продолжается.