РИАМО - 26 апр. Российский телеведущий и врач Александр Мясников рекомендовал россиянам проявлять позитивные эмоции на предстоящих майских праздниках, когда его попросили прокомментировать длительные нерабочие дни, сообщает Федеральное агентство новостей.

«И самый главный наш праздник — День Победы! Поэтому мой медицинский совет: радуйтесь!.. В День Победы поднимите рюмку в честь павших и победивших!» — написал телеведущий в Telegram.

Также он рекомендовал избегать закрытых помещений с большим количеством народа, чтобы избежать риска заразиться коронавирусом. Он напомнил, что на улице, при соблюдении социальной дистанции заразиться практически невозможно.

Мясников отметил, что людям, которые переболели Covid-19 нужно с осторожностью решаться на плановые операции. Вмешательство в организм ранее чем через семь недель после выздоровления крайне опасно.