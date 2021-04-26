РИАМО - 26 апр. В первую смену в Московской области будут работать 64 детских лагеря, она начнется 27 мая, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Портал «Летний отдых в Подмосковье» поможет выбрать родителям подходящий детский лагерь. Приятным бонусом станет компенсация половины стоимости путевки.

«Президент в своем послании (Федеральному собранию – ред.) дал указание подготовить дополнительные меры - компенсацию за летний отдых. Система выплаты компенсации за детские путевки, которые отдыхают у нас в летних лагерях, должна быть доступной и понятной. Считаю это важным», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Компенсация и бесплатное получение путевок и ранее действовали в Подмосковье за счет средств регионального бюджета. Но распространялись эти меры поддержки только на семьи, имеющие льготы. Теперь все родители, отправляющие своих детей в летний лагерь, в соответствии с решением президента получат право на компенсацию 50% от стоимости путевки.

По поручению губернатора для удобства родителей создан портал. Здесь собрана информация о всех 87 загородных лагерях региона. Можно выбрать места отдыха по названию лагеря или муниципалитету, тематику смены, ознакомиться с условиями проживания и стоимостью путевки. На сайте также представлена информация о том, какие документы надо подготовить, какая одежда и обувь потребуется ребенку.

Первые ребята смогут заехать на отдых 27 мая. Всего предусмотрено четыре смены продолжительностью 14 и 21 день. В первую смену будут работать 64 лагеря, во вторую и третью – 87, в четвертую – 80.

К началу сезона все детские лагеря проверят на соответствие ключевым параметрам: качественное медобслуживание и питание, пожарная, антитеррористическая безопасность и безопасность на воде. Детские оздоровительные комплексы будут открыты только после проведения противоклещевых и акарицидных обработок территорий и завершения ремонтных работ.

Также в регионе откроются 422 лагеря дневного пребывания на базе школ.