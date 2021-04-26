РИАМО - 26 апр. Пьяный мужчина выстрелил из охолощенного пистолета в муниципального депутата, когда он совершал предвыборный поквартирный обход в районе Печатники на юго-востоке столицы, сообщает ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что когда муниципальный депутат от «Единой России» проводил поквартирный обход избирателей, пьяный жилец выстрелил в него холостым.

Полиция проводит проверку после произошедшего.

Ранее неизвестный выстрелил из газового пистолета в лицо мужчины в гараже, расположенном в Бескудниковском районе столицы.

Неизвестный выстрелил в лицо мужчине в гараже на севере Москвы>>