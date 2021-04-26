РИАМО - 26 апр. Создание пешеходных и веломаршрутов, глэмпингов и другие вопросы развития экотуризма обсудили в Мособлдуме, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Участники круглого стола в Мособлдуме отметили, что комфортное размещение, гастрономия, развлекательные элементы на природе – такой подход к экотуризму для Подмосковья уже привычный. Чтобы сделать данное направление более полноценным, привлечь как можно больше туристов, необходимо развивать пешеходные и веломаршруты. Для этого в регионе есть все условия.

«Московская область имеет огромный потенциал для развития экологического туризма. У нас более 240 особо охраняемых природных зон (ООПТ). А это места для пешеходных троп, для паломничества, строительства и развития кемпингов, глэмпингов», — отметила член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Татьяна Сердюкова.

По словам председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Аллы Поляковой, огромную популярность приобрел экотуризм в подмосковных фермерских хозяйствах, где есть пасеки, сыроварни, фермы по разведению страусов, альпак и улиток.

Подробнее участники остановились на проекте «Дорога в Лавру». Как рассказал руководитель проекта Эльдар Оруджев, общая протяженность пешеходного маршрута составляет 120 км. Чтобы его преодолеть необходимо четыре дня. Ежегодно, количество желающих пройти этот путь увеличивается.

По словам исполняющего обязанности министра правительства Подмосковья по туризму Алексея Шимко, со спросом на такой вид отдыха проблем возникнуть не должно. В годы до пандемии регион посещали около 40 млн туристов.

«Туристический поток в 2019 году стабильно рос. В 2020 году у нас падение в два раза было. Тем не менее, в прошлом году Московская область, при наличии ограниченного движения, заняла в национальном рейтинге первое место, обогнав Москву и Санкт-Петербург», - подчеркнул Шимко.

Несмотря на то, что многое уже сделано, по словам депутатов, впереди еще немало работы. Согласно стратегии развития туризма до 2035 года предполагается разработка концепции развития экотуризма в РФ. К 2026 году в Подмосковье планируется создать 45 новых ООПТ общей площадью более 500 тыс. га, в том числе четыре природных парка.

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