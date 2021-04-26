РИАМО - 26 апр. Столичные полицейские устанавливают обстоятельства конфликта, при которых 25-летний мужчина получил телесные повреждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Пострадавший сообщил, что получил травмы в ходе конфликта в столичном районе Хамовники.

В настоящее время в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело.

В рамках дела проводятся мероприятия, направленные на установление личностей участников конфликта и всех обстоятельств произошедшего.