РИАМО - 26 апр. В столице на станции метро «Комсомольская» откроют еще один подуличный переход, проход от Ленинградского вокзала к этой станции метрополитена и Комсомольской площади станет быстрее, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В настоящее время в переходе, который не работал много лет, проводится капитальный ремонт.

В рамках работ укрепляются несущие конструкции, меняются инженерные коммуникации, облицовка, освещение. Кроме того, ведутся работы по восстановлению гидроизоляции.

«Комсомольская» — это станция столичного метрополитена, которая находится на Кольцевой линии.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительные работы на участке «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки могут закончить раньше.