РИАМО - 27 апр. Из-за тренировки с механиками-водителями военной техники с 21:00 вторника и до окончания мероприятия движение транспорта по центральным улицам Москвы будет ограничено, сообщается на сайте столичной Госавтоинспекции.

Столичных водителей попросили быть внимательными, выбирать альтернативные маршруты движения при планировании поездок, а еще выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания дорожно-патрульной службы.

Движение автомобилей ограничат по улице Тверская (от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большой Садовой), по 1-й Тверской-Ямской (от улицы Большой Садовой до улицы Гашека), по Оружейному переулку (от дома №3 строение 1 до улицы Тверской).

Кроме того, ограничения коснуться Моховой улицы (от улицы Воздвиженка до улицы Тверской), улицы Охотный ряд (от улицы Тверской до улицы Большой Дмитровки) и Большой Никитской улицы (от улицы Моховой до Романова переулка).

Помимо этого, движение могут ненадолго перекрыть на Тверском бульваре (от улицы Большой Никитской до улицы Тверской), Страстном бульваре (от улицы Тверской до Нарышкинского проезда), в Большом Путинковском переулке (от улицы Малой Дмитровки до улицы Тверской).​