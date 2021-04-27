РИАМО - 27 апр. В 12:00 во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит с ежегодным программным обращением к жителям региона, сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.

На церемонию приглашены члены Совета Федерации Федерального собрания России, правительства Московской области, депутаты Госдумы и Мособлдумы, руководители органов местного самоуправления, правоохранительных органов, главы традиционных конфессий, общественные деятели и многие другие.

Посмотреть обращение можно в аккаунтах губернатора в соцсетях Instagram, «ВКонтакте» и на YouTube.

Прямая трансляция будет проходить на телеканале «360», ТК «360 Новости». Прямая ссылка на трансляцию на YouTube. А также ее можно посмотреть на страницах телеканала в соцсетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники».

Ранее губернатор сообщил, что возьмет в основу своего обращения к жителям поручения президента РФ, которые были даны в ходе обращения главы государства к Федеральному собранию.

Также он отметил, что обращение готовят на основании опросов, проблем, с которыми обращаются жители.