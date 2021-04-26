РИАМО - 26 апр. Роспотребнадзор обновил правила возвращения для россиян, которые остались в Турции после ограничения перелетов, теперь им нужно будет сдать повторный ПЦР-тест на коронавирус, сообщает Федеральное агентство новостей.

По новым правилам, повторный тест нужно обязательно пройти в течение пяти дней с момента возвращения в Россию.

Потом результаты анализа нужно загрузить на сайт госуслуг при заполнении формы «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».

Также, согласно постановлению, сотрудники аэропортов могут выборочно проверять на коронавирус иностранцев.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за сложной ситуации с коронавирусом в этих странах. Ограничения действуют до 1 июня.

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