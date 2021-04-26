РИАМО - 26 апр. В магазине «Магнит» на юго-востоке Москвы выявили многочисленные нарушения противоэпидемических требований, торговый объект опечатали, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Во время осмотра помещений магазина специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые были введены из-за ситуации с Covid-19. В помещении не проводилась термометрия сотрудников, в туалетных комнатах отсутствовали кожные антисептики.

Также не были представлены результаты тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию, отсутствовал контроль со стороны администрации за соблюдением социальной дистанции покупателями в предкассовой зоне.

Ранее нарушение санитарно-эпидемиологических норм выявили в круглосуточном солярии «Солнце» на улице Каретный Ряд в столице, его деятельность приостановят на 90 суток.

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