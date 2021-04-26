РИАМО - 26 апр. Писателя Дмитрия Быкова вызвали в отдел МВД «Раменки» в столице, это может быть связано с незаконной акцией, которая прошла в Москве 21 апреля, сообщает ТАСС.

Вероятно, Быкова вызвали для составления административного протокола, считает его адвокат Гаджи Алиев.

«Моего доверителя Дмитрия Быкова вызвали в ОМВД «Раменки». Он должен прибыть туда завтра. Не знаю точно, с чем связан этот вызов, но, насколько мне известно, речь идет о составлении административного протокола об административном правонарушении», — сказал Алиев.

По его словам, предполагается, что писателя решили вызвать в полицию после несанкционированной акции 21 апреля.

Ранее власти Москвы отказали организаторам в проведении массового мероприятия на Манежной площади 21 апреля, а также митинга 1 мая в связи с Covid-ограничениями.