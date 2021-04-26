РИАМО - 26 апр. Для того, чтобы мошенники не получили биометрические данные человека, рекомендуется не вести долгих разговоров с неизвестными по телефону и использовать в важных приложениях и на сайтах двухфакторную аутентификацию, сообщил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Он отметил, что россияне все чаще используют отпечатки пальцев, скан лица или голос для получения услуг и доступа в банковские и другие приложения на смартфорне. Чем популярней становится использование биометрических данных, тем выше интерес к ним со стороны мошенников.

«Наши биометрические данные, которые могут быть использованы для идентификации и аутентификации в банке, мы оставляем в повседневной жизни постоянно. Отпечатки пальцев, наша фотография и запись голоса могут быть получены без нашего на то ведома. Это абсолютно доступно», — сказал Сизов в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что, несмотря на легкость, с которой биометрические данные человека могут попасть к мошенникам, сделать с ними что-то не очень просто. Например, нельзя подставить фотографию человека и обойти сканер лица.

Правила кибербезопасности: как не попасться на уловки мошенников в интернете>>