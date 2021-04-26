РИАМО - 26 апр. В следующем году в столичном районе Люблино введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Объект возводится по адресу: Люблинская улица, владение 109/1. Здание строят по индивидуальному проекту. Под зданием расположена подземная парковка.

«В настоящее время идут работы по устройству монолитных конструкций. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году», — сказал руководитель департамента строительства стлицы Рафик Загрутдинов.

Дом рассчитан на 216 квартир. Их общая площадь – более 12,7 тыс. «квадратов». Четыре квартиры будут оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

Первые этажи будут нежилыми. В здании предусмотрены два лифта. Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.