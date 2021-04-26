РИАМО - 26 апр. В понедельник на стартовой площадке космодрома «Восточный» прошел успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком (РБ) «Фрегат» производства подмосковного АО «НПО Лавочкина» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от РБ «Фрегат» прошло штатно, в соответствии с циклограммой полета.

«Состоявшийся пуск разгонного блока «Фрегат» стал уже 96-м! Разгонный блок производства подмосковного «НПО Лавочкина» на сегодняшний день является одним из наиболее функциональных и эффективных способов доставки грузов на орбиту в мире. Уже в ближайшем времени мы сможем отметить сотый пуск «Фрегата», — отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

После состоявшегося запуска группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 182 космических аппарата, планируется запуск сотен других.