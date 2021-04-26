РИАМО - 26 апр. На два дня подмосковный Красногорск превратится в арт-пространство, где будут представлены различные направления искусства, финалист представит свою работу на конкурсе Центрального федерального округа, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Мы 12 июня делаем на стадионе «Зоркий» свой финал, выбираем финалиста, который на следующий день – 13 июня будет участвовать в конкурсе Центрального федерального округа <…> Весь город (Красногорск — ред.) на два дня превратится в арт-пространство, начиная от урбанистики, заканчивая экстремальными видами спорта», — сказала Харламова.​

В июне в подмосковном Красногорске состоится финал конкурса искусств «Город А», который объединит на одной сцене молодежные творческие команды субъектов Центрального федерального округа.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 мая, после 15 мая на сайте конкурса https://gorodamo.ru/ будет опубликован список финалистов. С 1 по 10 июня состоится онлайн-голосование зрителей на сайте конкурса. Финал состоится 13 июня, по его итогам определится город или муниципалитет — победитель. Команда-победитель получит денежную премию в размере 300 тыс. руб.