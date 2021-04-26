РИАМО - 26 апр. В прошлом году рост радиоэлектронной промышленности в Московской области составил 37% – это самый высокий показатель по России, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках совета, который прошел под председательством министра промышленности и торговли страны Дениса Мантурова, обсуждались перспективы развития радиоэлектронной промышленности, вопросы стимулирования спроса на российскую продукцию.

На заседании подчеркнули, что радиоэлектронная промышленность – одна из наиболее перспективных отраслей экономики: спрос на продукцию высокий, а в стране есть и технологии, и производственные мощности для удовлетворения этого спроса.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, регион исторически является одним из лидеров радиоэлектронной отрасли в стране. На предприятия сектора приходится около 5% от всей обрабатывающей промышленности области. Поэтому Подмосковье чрезвычайно заинтересовано в развитии механизмов по продвижению отечественной радиоэлектронной продукции.

«Московская область занимает одно из ведущих мест в России в сфере радиоэлектроники – здесь работает более 60 предприятий отрасли, и почти половина из них являются крупными и средними производителями радиоэлектронного оборудования. Регион занимает второе место в России по объему выручки предприятий радиоэлектронной отрасли», - отметила Зиновьева.

Она подчеркнула, что в прошлом году предприятиями сектора было отгружено товаров на 147 млрд рублей. В этой сфере занято более 25 тыс. человек.

«К тому же этот сектор промышленности активно развивается – по итогам прошлого года индекс промпроизводства отрасли в Подмосковье составил 137,7%. Безусловно, предприятия готовы расти и дальше – потенциал для этого есть. При наличии спроса регион готов увеличить объемы производства», - добавила министр.

В Московской области производится широчайший спектр радиоэлектронной продукции, от электронных плат, до компьютеров и бытовой электроники, развито производство электронного медоборудования, оптических проборов и многих других товаров.

Подмосковье лидирует в России по объемам обрабатывающей промышленности>>