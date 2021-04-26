РИАМО - 26 апр. Жителей столицы пригласили принять участие в международной патриотической акции «Диктант Победы», она пройдет в рамках празднования 76-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Поучаствовать в мероприятии, которое пройдет 29 апреля, можно онлайн или очно. Для очного участия следует посетить одну из площадок проведения акции, также необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф, в мобильном приложении или иной площадке в день проведения акции.

«Диктант Победы» – это тест из 25 вопросов, среди которых 20 по общей военно-исторической тематике и пять — по региональной. По результатам теста победители будут определены на местном, региональном и федеральном уровнях. Участники мероприятия получат на память дипломы с результатами.

Акция позволяет привлечь внимание общественности к истории ВОВ, а также к теме патриотического воспитания молодежи. Участники получат оценку своих знаний, а организаторы — данные об уровне исторической грамотности российского общества с целью выработки мер по улучшению ситуации.

В текущем году для того, чтобы провести «Диктант Победы», в столице планируют задействовать РГУ им. А.Н. Косыгина, МПГУ и МИФИ, а также Музей современной истории России. Участники, которые попробуют себя в «Диктанте» на последней площадке, смогут посетить выставки, а также осмотреть экспозиции музея.

Зарегистрироваться можно на сайте акции по ссылке.