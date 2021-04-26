РИАМО - 26 апр. Возобновлено движение на втором Московском центральном диаметре и Рижском направлении МЖД в столицу от станции Красногорская, расписание корректируют, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

Ранее на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД было затруднено движение в сторону столицы из-за остановки поезда по техническим причинам.

Остановившийся поезд уже продолжил движение.

В расписание движения составов будут внесены точечные корректировки для ввода в график.

Составы на МЦД-2 курсируют между поселком Нахабино (Красногорск) и городом Подольск.