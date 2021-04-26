РИАМО - 26 апр. Четыре компании-резидента особой экономической зоны «Дубна» на севере Московской области решили увеличить объемы инвестиций на 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Благоприятный инвестиционный климат в Московской области привлекает на территорию региона не только новые компании, но и способствует экономическому росту уже действующих организаций», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, ООО «ВестМедГрупп», ООО «С-Компонент Дубна», ООО «АКЦЕНТР ГРУПП» и ООО «ПСК Фарма» благодаря реализации проектов в ОЭЗ «Дубна» создали уже более 270 рабочих мест для жителей региона.

Их общая сумма инвестиций за это время составила 3 млрд рублей. Теперь общая сумма инвестиций увеличилась до 4,3 млрд рублей.

Также ООО «ПСК Фарма» планирует расширение предполагаемых к строительству объектов с 16,9 тыс. кв. м до 26,9 тыс. кв. м.