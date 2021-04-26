РИАМО - 26 апр. Удалось доказать неправомерность сноса памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве в 1991 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам председателя президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Героя РФ генерал-майора Сергея Липового, в наличии не имеется ни одного правового акта, который бы обосновывал демонтаж.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что нами официально доказан факт незаконности сноса памятника Дзержинскому. Мы живем в правовом государстве. Соответственно законность должна восторжествовать и памятник Дзержинскому должен быть восстановлен», — сказал Липовой.

В прошлом году представители организации обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку по факту сноса памятника.

Липовой также добавил, что работа по возвращению памятника Дзержинскому на Лубянку будет доведена до победного конца.