РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. Летний сезон в парках подмосковного Красногорска откроют 1 и 2 мая, сообщается в паблике МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, приглашаем вас на долгожданный праздник тепла, улыбок и хорошего настроения! 1 и 2 мая вас ждут детские игровые программы, концерты творческих коллективов, дискотека, спортивные мастер-классы на свежем воздухе и многое другое», - говорится в сообщении.

Так, 1 мая различные программы начнутся в 12:00 в Городском парке, детском городке «Сказочный», и ПКиО «Ивановские пруды». Кроме того, на Ивановских прудах в 18:00 начнется концерт резидентов красногорского рок-сообщества «Рокстория».

А 2 мая в экопарке «Губайловский» в 9:00 стартует турнир по лазертагу. С 11:00 на концерт творческих коллективов и спортивные мастер-классы горожан ждут в парке «Опалиховский пруд».

«Начните майские праздники ярко и активно с «Парками Красногорска»!», - заключается в материале.