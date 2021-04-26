РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. Летний сезон в парках подмосковного Красногорска откроют 1 и 2 мая, сообщается в паблике МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».
Так, 1 мая различные программы начнутся в 12:00 в Городском парке, детском городке «Сказочный», и ПКиО «Ивановские пруды». Кроме того, на Ивановских прудах в 18:00 начнется концерт резидентов красногорского рок-сообщества «Рокстория».
А 2 мая в экопарке «Губайловский» в 9:00 стартует турнир по лазертагу. С 11:00 на концерт творческих коллективов и спортивные мастер-классы горожан ждут в парке «Опалиховский пруд».
«Начните майские праздники ярко и активно с «Парками Красногорска»!», - заключается в материале.
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