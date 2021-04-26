РИАМО - 26 апр. Дополнительный контроль качества атмосферного воздуха провели в Пушкинском городском округе, загрязнений не обнаружили, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Поводом послужили обращения жителей деревни Талицы и других населенных пунктов поселения Софрино, которые сообщили о возможном загрязнении воздуха от несанкционированных выбросов.

«По многочисленным просьбам жителей в деревне Талицы был установлен сигнальный малогабаритный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Информации о превышениях ПДК основных загрязняющих веществ с него не поступало», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что мобильная лаборатория провела два рейда для замеров, в том числе и вблизи предприятий, которые попали под подозрения у жителей.

«Анализ проводился по 6 загрязняющим веществам: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород. Все разовые концентрации находились в пределах гигиенических нормативов», - подчеркнул Разин.

Анализ качества воздуха проводился в 7 точках: в деревне Талицы, поселении Софрино, а также в коттеджном поселке «Комильфо». Ситуация в Пушкинском округе остается на контроле Минэкологии.