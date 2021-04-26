РИАМО - 26 апр. Следователи ходатайствуют о передаче материалов из органов полиции по факту мошенничества в отношении пенсионерки из Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что в отношении пожилой женщины из деревни Шульгино Одинцовского городского округа совершено телефонное мошенничество.

Злоумышленники обманом вынудили женщину перевести свои сбережения на их счет.

«В этой связи следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче материалов из органов полиции в следственный отдел по Одинцово ГСУ СК России по Московской области для проведения объективной и всесторонней проверки», - говорится в сообщении.

Мошенники начали присылать россиянам СМС для оформления кредитов>>