РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. Управление социальной политики администрации муниципалитета информирует о режиме работы пунктов вакцинации от СOVID-19 с 27 апреля по 2 мая в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

В них можно привиться без предварительной записи. 27 апреля пункт откроется «Леруа Мерлен» - с 12.00 до 20.00, в ТЦ «Орбита» - с 11.00 до 19.00. 28 апреля работа пункта в ТЦ «Светофор» начнется с 11.00 до 19.00, в ТЦ «Торговые ряды» - с 11.00 до 19.00, в МФЦ «Центральный» - с 11.00 до 19.00.

29 апреля работа начнется в пункте «Леруа Мерлен» - с 12.00 до 20.00, в ТЦ «Орбита» - с 11.00 до 19.00, в «Активное долголетие» - с 10.00 до 12.00, в ТЦ «Гренада» - с 11.00 до 19.00. 30 апреля пункт откроется в МФЦ «Центральный» - с 11.00 до 19.00, в МФЦ «Томилинский» - с 12.00 до 15.00 (поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом 4, корпус1).

1 мая в «Леруа Мерлен» пункт начнет работу с 12.00 до 20.00, в ТЦ «Орбита» - с 11.00 до 19.00, в ТЦ «Светофор» - с 11.00 до 19.00, в ТЦ «Текстиль-профи» - с 11.00 до 19.00, в ЖК «Люберцы» - с 11.00 до 19.00, в МФЦ «Центральный» - с 11.00 до 19.00, в СТД «Петрович» - с 11.00 до 19.00. 2 мая работа пункта в ТЦ «Торговые ряды» будет проходить с 11.00 до 19.00.

Можно записаться на прививку в одно из 11-ти поликлинических отделений округа по номеру 122, через портал госуслуг, в МФЦ или в поликлинике. При себе нужно иметь или паспорт, или полис ОМС, или СНИЛС.

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