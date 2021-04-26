РИАМО - 26 апр. Московская область вошла в число лидеров по количеству заявок экспертов XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

В понедельник в Совете Федерации Федерального собрания РФ подвели итоги заявочной кампании экспертов XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Московская область стала второй в рейтинге регионов России по количеству заявок на конкурс в качестве экспертов – 174 жителя области выразили желание оценивать проектные инициативы молодежи со всей страны.

Кроме того, в список лидеров по числу заявок экспертов попали Москва (259 заявок), Свердловская область (149 заявок), город Санкт-Петербург (145 заявок) и Республика Мордовия (127 заявок).

1 марта в НИЦ «Курчатовский институт» был дан старт XVIII всероссийскому конкурсу «Моя страна – моя Россия». Организационный совет конкурса возглавил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Основными тематическими направлениями нового сезона стали наука, технологии и космос.

«Заявки на участие во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» в качестве экспертов подали 2810 человек из 85 регионов РФ, а также зарубежных государств, в том числе Беларуси, Казахстана, Литвы. Отрадно, что конкурс востребован в регионах», - отметила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель экспертного совета конкурса Лилия Гумерова.

Самыми популярными по итогам заявочной кампании экспертов стали номинации «Моя педагогическая инициатива», на нее подали заявки рекордные 443 человека, «Моя гордость. Моя малая родина (Мой город. Мое село)» – 388 человек, «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» – 289 человек, «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов» – 251 человек и «Моя гостеприимная Россия» – 222 человека».

В 2021 году основной конкурс проходит в двух возрастных категориях: 14-17 лет и 18-35 лет. Впервые в истории конкурса участниками могут стать и дети в возрасте от 0 до 13 лет, представив свои «космические» рассказы и рисунки в специальной номинации «Сказки о космосе».