РИАМО - 26 апр. Презентации книг о свиданиях и воспитании детей, а также автобиографии оперного певца пройдут в магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» 27, 28 и 29 апреля, сообщает пресс-служба компании «Читай-город».

Книга о свиданиях

27 апреля в 19:00 состоится встреча с известным блогером @dolgorukova, мамой и автором книги «10 первых свиданий. Она знакомится с мужчинами, чтобы познакомиться с собой» Катей Долгоруковой. Это стильная книга с красочными фотографиями – не просто сборник советов. В ней Катя делится с читателями историями из своей личной жизни.

Кто из нас после первого свидания мысленно не выходил замуж за мужчину? Не представлял себя в подвенечном платье? Не примерял его фамилию и не придумывал новую подпись в паспорте? Кто из нас не размышлял, какие у вас будут дети, путешествия, дом и старость? На встрече Катя расскажет, как обуздать эти безобидные фантазии, не разочароваться и быть уверенной в себе.

Автобиография оперного тенора

Дмитрий Галихин – оперный певец (тенор), выступающий сегодня на лучших концертных площадках и в легендарных оперных театрах России и мира, бывший солист Большого Детского Хора Всесоюзного радио и Центрального Телевидения СССР, исполнитель детского хита «Наташка-первоклашка».

Автобиографическая книга «Певец, которого все ждали», приуроченная к 50-летию создания Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения, – сборник историй о разных людях и встречах Дмитрия Галихина с ними.

Среди героев: хормейстер Виктор Попов, политики Леонид Брежнев и Реджеп Эрдоган, певцы Дмитрий Хворостовский, Зураб Соткилава и Павел Лисициан, композиторы Георгий Свиридов и Владимир Шаинский и множество других хороших, известных и совсем не знаменитых людей.

В программе презентации – романсы из репертуара автора, звезды оперной сцены и эстрады, а также Большой детский хор им. Виктора Попова. Тот самый хор, в исполнении которого вся наша страна вот уже 50 лет слушает любимые детские песни. Это и «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», «Вместе весело шагать», «Беловежская пуща», «Наташка-первоклашка», «Антошка», «А может быть, ворона», «Птичий рынок» и другие замечательные песни.

Презентация пройдет 28 апреля, начало в 19:00.

Книга о воспитании детей

Блогер Любовь Сурудо представит свою книгу «Воспитывая счастливых людей… Как не лишить ребенка детства в погоне за званием «идеальный родитель».

«Воспитывая счастливых людей…» – удивительно трогательная и теплая книга о воспитании и о том, как современной женщине избавиться от популярных в обществе стереотипов, мешающих чувствовать себя хорошей мамой для своего ребенка.

Секрет, как сделать семейную жизнь легче, веселее и счастливее, удивительно прост и спрятан на страницах книги, после прочтения которой невольно возникает вопрос: «А что, так можно было!?». Да! Можно оставлять детей с папой, а самой отправляться на прогулку! Можно не реагировать на детские истерики! Можно плевать на мнение окружающих, которые пытаются научить тебя быть «правильной мамой»! Можно не париться по пустякам и наслаждаться материнством.

Презентация пройдет 29 апреля, начало в 19:00.

Вход в масках и перчатках

Вход на презентации свободный, но количество мест ограничено. Посетителям необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.

Встречи с писателями пройдут по адресу: ст. м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город».