РИАМО - 26 апр. Летняя рыбалка в Подмосковье традиционно стартует в апреле-мае, на местных водоемах можно поймать щуку, плотву, окуня, сообщил специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш.

«Прошли сильные дожди, реки поднялись, вода мутная. Конечно, сейчас ловится огромное количество рыбы – плотва, окунь. Местами клюет щука, на озерах начинает клевать карп. Карась начинает «оттаивать» после зимней спячки – он при должном опыте тоже прекрасно клюет в данный момент года», – отметил Латыш в эфире «Радио 1».

Специалист рассказал, что рыбачить можно не только на больших и популярных среди рыболовов водоемах, но и в маленьких речках и прудах, где рыбы не меньше.

«По территории региона даже протекает Волга. Осетр, Клязьма, Дубна, канал имени Москвы – люди в основном едут к этим водоемам, и все о них знают. Но хотелось бы все-таки помнить, что недалеко от вашей дачи или дома находится какой-то небольшой пруд, в котором тоже очень много рыбы», - отметил Латыш.

Между тем, сейчас в регионе действуют ограничения на вылов рыбы.

«Нужно помнить, что имеются ограничения рыбной ловли. Разрешены только одна удочка, максимум два крючка, причем вне зимовальных ям. Количество рыбы, которое можно выловить, установлено законом Московской области: до 5 кг в день», – заключил эксперт.