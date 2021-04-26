РИАМО - 26 апр. С 12-го этажа одного из столичных домов выпала 11-летняя девочка-лунатик, она чудом выжила, сообщает kp.ru.

Предварительно медики диагностировали у ребенка вывих плеча и черепно-мозговую травму.

Затем врачи в клинике полностью обследовали юную пациентку и выявили у нее ушиб легких, перелом нижней трети правой лучевой кости со смещением и перелом таза.

Девочку переместили в реанимацию. По словам врачей, она чудом осталась жива, так как приземлилась в кусты, а не на асфальт.

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