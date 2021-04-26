РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. В подмосковном Красногорске полицейские задержали 43-летнюю женщину за кражу продуктов на 9 тысяч из магазина, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск обратился представитель службы безопасности одного из магазинов, расположенного на улице Жуковского, с заявлением о краже продовольственных товаров из торгового зала. Сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 43-летняя женщина.

В отношении подозреваемой дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража».

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.