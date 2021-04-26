РИАМО - 26 апр. Виталий Чикирев получил 25 лет лишения свободы за убийство женщины-водителя сервиса BlaBlaCar, а также за два разбойных нападения, сообщается на сайте СКР.

В конце 2018 года Чикирев зарегистрировал два аккаунта на сервисе BlaBlaCar. С них он забронировал три пассажирских места в салоне автомобиля одной из пользователей приложения, которая планировала поездку из Москвы в Тулу.

«При встрече с водителем обвиняемый представился одним из ее попутчиков – Саломатиным, при этом два других места, остались свободными», - говорится в сообщении.

Во время поездки он попросил женщину остановиться на территории городского округа Серпухов. Там он потребовал отдать ему все деньги и ценности, а после отказа убил женщину.

Чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело убитой женщины на ее автомобиле в лесной массив. А машину перегнал в Ярославль и оставил на парковке.

Следователи также установили, что обвиняемый причастен к другим преступлениям. В ноябре этого же года он нашел объявление на сайте о съеме жилья. С хозяйкой квартиры он договорился о просмотре.

Находясь в жилом помещении он совершил разбойное нападение в отношении потерпевшей и похитил ее имущество. Такое же преступление он совершил в Москве в декабре того же года.

«Приговором суда Чикиреву назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима», - резюмировали в СКР.

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