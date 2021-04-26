РИАМО - 26 апр. Проект театрально-концертного комплекса имени композитора П.И. Чайковского, который собираются построить рядом с музеем в подмосковном Клину, наградили высшей наградой смотра-конкурса, прошедшего в рамках архитектурного конкурса «Золотое сечение 2021», сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В номинации «Проекты» будущий концертный зал стал победителем. В рамках развития музея-заповедника композитора в Клину планируют создать новый музейный парк на берегу реки Сестры и построить концертные залы. Также в прошлом году проект вошел в число лучших на международном конкурсе «Золотой Трезини 2020».

«Проект «Вселенная Чайковского» позволяет создать на базе небольшого мемориального комплекса важнейший культурный центр, с концертными залами, музейным парком, разнообразными площадками для выступлений, репетиций и новыми пространствами, который станет стимулом для развития города и региона в целом», – сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Сердце будущего центра – 150-метровое «хрустальное» здание-кольцо с концертными залами – организует новую большую территорию музейного парка на берегу реки Сестры, напротив исторического музея-заповедника Чайковского. Кузьмина выразила надежду, что однажды проект будет реализован, и территория этого уникального музея обретет новое еще более громкое звучание.

Концепция разработана бюро «Четвертое измерение». Авторы постарались сделать архитектуру «звучащей» в пространстве парка и одновременно торжественной, чтобы отдать дань уважения музыке великого композитора. Так, центральный комплекс FORTE с главными концертными залами представляет собой круглую парящую форму из множества зеркальных каннелюр в виде камертона.

В нескольких местах здание выгибается арками – проходами к внутренней площади, главной фестивальной площадке под открытым небом. Здесь будут располагаться главный зал «Онегин» на 950 мест, малый филармонический зал «Щелкунчик» на 640 мест, а также репетиционные пространства, музей, детский центр и библиотека.

Рядом хотят возвести комплекс PIANO с гостиницей и рестораном. Также на территории появится парк искусств, будет обустроена прогулочная набережная, открытый амфитеатр и сцена на острове.

В рамках третьей части проекта архитекторы хотят реконструировать построенное в 1990-е годы здание фондохранилища и экспозиций. Они расположены у входа в музей-заповедник, по другую сторону Ленинградского шоссе. Здание накроют сверху стеклянным «саркофагом», что позволит образно и функционально включить его в новую концепцию. Старую и новую территории музея свяжет подземный переход, с выходом в виде раструба трубы «Геликон».

Смотр-конкурс «Золотое сечение» – одна из самых значимых архитектурных премий с почти четвертьвековой историей. С 2013 года «Золотое сечение» приобрело статус фестиваля. Организаторами выступают Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов.