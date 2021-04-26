РИАМО - 26 апр. Из-за риска роста случаев коронавируса власти Подмосковья не планируют проводить массовые мероприятия на День Победы, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«У нас не будет большого массового мероприятия. Стабилизировались цифры по заболеванию Covid-19, в один день они поднимаются, в другой — опускаются. Не хотим увеличивать риск», - сказала Харламова.

Она добавила, что, несмотря на ограничения, главное мероприятие в честь Дня Победы в регионе пройдет в музейном комплексе «Зоя».​

Также акция «Бессмертный полк» пройдет в России 9 мая в онлайн-формате, для каждого субъекта страны будет свой поток трансляции.

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