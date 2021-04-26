РИАМО - 26 апр. В понедельник столичная прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального», сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Работа приостановлена до рассмотрения Московским городским судом дела по заявлению о ликвидации некоммерческих организаций «ФБК» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), «ФЗПГ» и запрете деятельности общественного движения «Штабы Навального» в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Также столичный прокурор подал заявление о приостановлении деятельности некоммерческих организаций «ФБК» и «ФЗПГ».

Такое решение принято из-за действий участников штабов. Они продолжают проводить незаконные массовые мероприятия. Последнее состоялось 21 апреля.

Нарушение запрета на деятельность грозит организаторам и участникам штрафами.