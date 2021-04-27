Паросмия — одно из неприятных последствий коронавируса, когда человек чувствует искаженные запахи или даже испытывает обонятельные галлюцинации – фантосмию. У части переболевших возникают и проблемы со вкусом: мясо напоминает чеснок, а дорогое вино – мочу. Жители Московского региона рассказали РИАМО, как страдают из-за потери привычных запахов и вкусов после болезни.

Светлана, сотрудница центра красоты:

«Коронавирусом я заразилась перед Новым годом и провела праздник в одиночестве под одеялом. Протекала болезнь около двух с половиной недель по стандартной схеме: сильный кашель, высокая температура, слабость.

Позже произошла полная потеря вкусов и запахов. Я очень переживала, что это может не пройти и с тревогой ждала конца болезни. После выздоровления я вздохнула с облегчением – чувства начали возвращаться, но затем начались проблемы.

Как-то вечером я решила расслабиться и выпить любимого игристого вина после тяжелого дня.

Я обожаю дорогое итальянское просекко. Но когда вино оказалось на вкус как моча – пришлось вылить его.

Сначала я подумала, что попалась плохая бутылка, но со второй произошло то же самое. Зато ненавистные вина отечественного производства показались нектаром: химический привкус, который я в них ощущала раньше, пропал.

Следующая странность произошла при мытье ванной – я абсолютно не почувствовала хлорку и подумала, что чистящее средство стали делать без запаха, но затем, во время уборки рабочего кабинета со средством другой марки это повторилось. При этом посетители несколько раз пожаловались на резкий запах.

До сих пор ситуация не улучшилась. Мое здоровье в целом пошатнулось, поэтому я хожу по врачам и делаю полное обследование. Уже потратила на это около 30 тысяч рублей».

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Сергей, частный предприниматель:

«Больше всего во время болезни мне мешала потеря запахов, при этом некое подобие вкуса сохранялось. Быть в таком состоянии очень сложно: словно жизнь потеряла краски, а ты находишься в вакууме.

После выздоровления еще три месяца я втягивал в ноздри воздух и ощущал пустоту, затем некоторые запахи начали возвращаться. Но добавилась другая проблема.

Пару недель назад появилась непонятная вонь, которая исходит от большинства продуктов: кофе, огурцов, мяса, даже от подмышек и многого другого.

Запах одинаковый, не резкий, но неприятный – никак не могу подобрать к нему ассоциацию. В интернете пишут, что у некоторых людей, например, шоколад отдает мертвечиной, но я чувствую то, чего никогда не нюхал раньше. Вкусно пахнущие духи или косметику я не чувствую, а от любимых ранее продуктов исходит смрад.

Чтобы заставить себя есть хоть что-то, я даю установку и говорю себе, что все продукты свежие и я лично видел, как жена готовила мне из них обед.

Такая война с обонянием меня уже утомила».

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Дарья, редактор:

«У меня была довольно легкая форма вируса, а запахи и вкусы попадали частично. Спустя какое-то время после того, как тест показал отрицательный результат, появилось ощущение, как будто мой язык обожжен, а вкус еды начал казаться отдаленным.

Также я несколько дней ощущала под носом запах дрожжей, словно все время ела тесто.

В какой-то момент болезни я хотела съесть бутерброд с колбасой и поняла, что она была с привкусом чеснока. Позже оказалось, что любое мясо очень сильно отдает для меня тем же вкусом. При этом приправу из перемолотого чеснока я спокойно ела, но теперь появилось чувство, будто кусаю от зеленой стрелки – вкус ощущался очень горько и остро.

Я всегда любила мясо и ела его почти каждый день, а теперь не могу. Пробую время от времени, но даже если блюдо содержит мясной бульон – эффект такой же неприятный.

Даже когда я просто представляю, как ем мясо, то не могу вспомнись его вкус.

Я ощущаю, как организму не хватает белка. Приходится заменять привычную пищу на тушеные или жаренные овощи, крупы, иногда рыбу.

В той или иной мере другие запахи тоже исказились. Во время приема пищи я иногда переспрашиваю людей, каким продукт должен быть на вкус. Еда может кислить, горчить или отдавать иным привкусом. Если что-то испортилось, например, молочка, я точно не смогу этого понять.

Единственное, что не изменилось – сладкое. Оно как было вкусным даже во время болезни, так и осталось до сих пор.

Правда, со временем становится лучше – мне кажется, что ощущения восстанавливаются. Недавно я попробовала укусить мясо и сквозь вкус чеснока начал пробиваться настоящий мясной вкус – это уже прогресс. Надеюсь, что через пару-тройку недель вкусы вернутся полностью».

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Оксана, преподаватель:

«Проблема с изменением запаха для меня ужасна.

Яйца, курица, некоторые овощи, даже цветы – все воняет тухлятиной. Я не живу, а существую – мне сложно готовить, нормально питаться.

При этом коронавирус у меня протекал без осложнений.

Даже мой привычный досуг претерпел изменения. Раньше я с удовольствием ходила с друзьями в рестораны и бары, но теперь уже на входе некоторые запахи с кухни ощущаются мерзкими. В итоге – ни нормальной еды, ни развлечений.

Когда я только столкнулась с изменением запахов, то впала в некое отчаяние, которое превратилось в смирение – пожив так месяц, я немного обвыклась. Сейчас ем пустые крупы без специй и прочую легкую еду, которую можно назвать максимально нейтральной.

Я не знаю стоит ли в такой ситуации обращаться к врачу, поскольку сомневаюсь, поможет ли он вообще».

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Алена, сотрудница клиники:

«Я заболела еще в первую волну, когда о вирусе было известно меньше, чем сейчас. Сначала у меня появилась температура 37, которая продержалась неделю. Обычно я быстро выздоравливаю, жар уходит буквально за день, поэтому я решила сдать тест – оказалось, что у меня коронавирус.

Позже у меня пропали все запахи, при этом антител в крови было много.

Три месяца я не чувствовала практически ничего, затем обоняние резко вернулось, но вскоре снова исчезло, и так несколько раз – нос будто барахлил.

Прежде чем обоняние полностью вернулось, на протяжении некоторого времени в носу присутствовал странный запах. Им отдавало буквально все – даже люди вокруг пахли жженой резиной. Окружающие только удивлялись и говорили, что не чувствуют ничего подобного. Меня это пугало, ведь тогда реже сталкивались с изменением запахов.

Сейчас мое обоняние практически восстановилось, разве что любимая кинза потеряла свой прежний аромат – теперь она пахнет неприятно и резко».

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Тамара Гирдаладзе, врач-терапевт:

«Паросмия как последствие коронавируса на сегодняшний день мало изучена, а точный механизм ее появления неизвестен.

Многих переболевших сопровождают и другие нарушения, например, аносмия – полная потеря обоняния, гипосмия – снижение обоняния, и фантосмия – ощущение запаха, которого нет на самом деле. Вкус также может меняться.

В первую очередь в нарушении виновато поражение центральной нервной системы и обонятельных луковиц. Согласно одному из исследований, с подобными жалобами чаще обращаются люди с более сильным иммунитетом, которые переносили коронавирус в легкой форме. Лично ко мне в основном приходили люди до 40 лет.

Нарушения и искажения обоняния действительно могут возникать после исчезновения других симптомов и продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев после ковида – в какой-то мере это индивидуальный фактор. Так, у одной моей пациентки обоняние отсутствовало полгода.

Средств для восстановления обоняния с доказанной эффективностью пока нет. Тем не менее, лучше не заниматься самолечением, а проконсультироваться с врачом. В некоторых случаях мы прописывали витамины группы B, что способствует восстановлению нервных окончаний».

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