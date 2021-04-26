РИАМО - 26 апр. В воздухе Москвы и Подмосковья отмечается высокая концентрация пыльцы аллергенных растений, следует из данных пыльцевого мониторинга Allergotop.

Среди всех аллергенов преобладает пыльца березы. Также продолжается пыление ольхи, орешника, вяза, клена, ясеня, ивы.

По словам специалистов, температурный фон в столичном регионе может усугубить течение аллергических заболеваний. Также возможно повышение чувствительности к аллергенам из-за сухости воздуха.

Аллергия на пыльцу может проявляться в виде слезоточивости или зуда глаз, насморка, чихания, кашля. В некоторых случаях могут появиться кожные высыпания, пищевая аллергия и бронхиальная астма.

Опубликован календарь цветения растений‑аллергенов в Москве в 2021 г>>