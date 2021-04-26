РИАМО - 26 апр. На втором Московском центральном диаметре и Рижском направлении МЖД затруднено движение в сторону столицы из-за остановки поезда по техническим причинам, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

Поезд остановился возле платформы Красногорская.

ЦППК вместе с МЖД принимает все меры для ввода движения в график. Пассажирам рекомендовали следить за объявлениями.

МЦД – это сеть связанных железнодорожных маршрутов, которые образуют линии наземного метро. Запуск МЦД-1 и МЦД-2 состоялся 21 ноября 2019 года. С момента запуска 200 млн пассажиров уже совершили поездки по Московским центральным диаметрам.

Движение поездов возобновили на МЦД-2 после сбоя>>