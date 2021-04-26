РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. В понедельник сотрудники спасательного ведомства возложили цветы к памятнику ликвидаторам техногенных катастроф в Подольске, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие было приурочено к 35-й годовщине Чернобыльской трагедии. В нем приняли участие сотрудники 24 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области и Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. Было выброшено в атмосферу около 190 т радиоактивных веществ. Опасные радиоактивные вещества выделялись в окружающую среду из-за пожара, длившегося почти две недели.