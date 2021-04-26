РИАМО - 26 апр. Симоновский суд столицы оштрафовал на 300 тыс. рублей юриста ФБК (внесен в реестр иноагентов в РФ) Любовь Соболь за повторное нарушение правил организации митинга, сообщает ТАСС.

«Суд признал виновной Соболь по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение порядка проведения собрания, митинга или демонстрации», - сказали в суде.

По данным адвоката Соболь Владимира Воронина, административное дело на юриста ФБК возбудили после ее выступления в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 19 апреля. Полицейские задержали Соболь в районе станции метро «Автозаводская» 21 апреля.

Ранее юрист по приговору суда получила год исправительных работ условно за проникновение в чужую квартиру. Кроме того, Соболь проходит обвиняемой по так называемому «санитарному делу».

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