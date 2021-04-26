РИАМО - 26 апр. Министерство труда и социальной защиты РФ рекомендует оплачивать работу сотрудников с 4 по 7 мая в обычном, а не в повышенном размере, сообщает «Вечерняя Москва».
При этом повышенная оплата труда работникам может быть установлена каждой компанией и организацией самостоятельно.
Оплата за работу сотрудников с 1 по 3 и с 8 по 10 мая производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса страны.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочими дни с 4 по 7 мая. Такое решение было связано с недопущением распространения Covid-19.
В этом году россияне должны были отдыхать с 1 по 3, а также с 8 по 10 мая.
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