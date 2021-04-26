РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. Регоператор Чеховского кластера, в который входит и Подольск, ООО «МСК-НТ» организовал экскурсию на комплекс по переработке отходов «Экоград» в Саранске, сообщили в пресс-службе предприятия.

Именно на этот комплекс компания отправляет твердые коммунальные отходы (ТКО) из Чехова, Серпухова, Подольска, Пущина и Протвина.

«Экоград» – первый из комплексов по переработке отходов, открытый в Подмосковье в 2019 году в рамках начавшейся мусорной реформы. В настоящее время на комплекс ежедневно приезжает до 20 мультилифтов компании регоператора, которые каждый день привозят около 650 т ТКО из Чеховского кластера. Все отходы взвешиваются и затем проходят тщательную сортировку. Предприятие оборудовано современной системой контроля доступа: видеокамерами, датчиками радиационного контроля, весами.

Из поступающих отходов отделяются более 20 полезных ингредиентов, которые затем пойдут в переработку. Помимо многоступенчатой системы сепарации поступающего мусора, на КПО расположены большие станции компостирования пищевых отходов, которые позволят в ускоренном режиме термически обеззараживать органический мусор. Предприятие оснащено 28 огромными резервуарами для компостирования органики. Через 48 дней в результате процесса перегнивания и брожения из нее получается техногрунт, который затем используется для подсыпки в производстве и при строительстве дорог.

Среди мусора иногда обнаруживают необычные и даже коллекционные вещи, которые трудно отнести к какой-либо категории отходов. Так, среди ТКО нашли военную металлическую каску, гантели, чайные сервизы, старинные телефонные аппараты, игрушки, пишущие машинки, автомобильный шлем и даже фигурки африканских идолов. Эти предметы стали экспонатами необычного музея, организованного прямо на территории комплекса. После посещения технологической линии сортировки и станции компостирования участники экскурсии посетили музей и познакомились с этими интересными находками, а также узнали историю строительства, планы и перспективы развития предприятия.